Wenn man im Geschichts- oder Geschichtenbuch des Tiergartens blättert, dann taucht man in ein interessantes Stück Zeitzer Geschichte ein. Was zum ersten Restaurant bekannt ist.

Im Geschichtsbuch vom Tiergarten geblättert: Flanieren und gondeln in Zeitz

1912 wurde diese Ansicht der Tiergarten-Waldschenke versendet. Das Lokal lag am Rand des Tiergartens, direkt am Ufer der Weißen Elster.

Zeitz/MZ. - Geschichten erzählen könnte er viele, der Tiergarten am Rand von Zeitz. Wobei schon lange im 19. Jahrhundert das „Tiergarten-Restaurant“, das zum Gutsbezirk Zangenberg gehörte, für Wanderfreudige ein beliebtes Ausflugsziel gewesen ist. Dieses Vorgängerlokal des noch heute existierenden Tiergartenhofes war ein altes und beschaulich in die Natur eingebettetes Fachwerkgebäude, das auch als Forsthaus gedient hat. Ein Haus, das unmittelbar am Ufer der Weißen Elster lag und für die Nachwelt zumindest aufgrund dieser idyllischen Lage auf einigen historischen Ansichtskarten überliefert ist.