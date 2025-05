Lara Sulaiman aus Wittenberg weiß nicht, wer sich um ihre Tiere kümmert, als sie in die Klinik muss. Die Lösung findet sie bei einem jungen Verein aus Jessen. Was hinter „Be.teiligt“ steckt.

Jessen/MZ. - Wenn ein Verkehrsunfall passiert, wissen die Menschen in der Regel, was zu tun ist. Dafür sorgt der Erste-Hilfe-Kurs, den jeder absolviert haben muss, um überhaupt einen Führerschein zu erhalten. Was aber ist zu tun, wenn Menschen in seelischer Not stecken?