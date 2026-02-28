Annett Wirth und Frank Böttger bieten in diesem Jahr regelmäßig Führungen in der Lutherkirche an. Was mit einer Spende der Besucher finanziert werden soll.

Weißenfelser Ehrenamtler mit Idee: Bei Vollmond auf den Turm

Kümmern sich um die Turmführungen in der Weißenfelser Lutherkirche: Annett Wirth (li.), Jutta Fricke und Frank Böttger.

Weißenfels/MZ. - „Wir haben Glück heute“, sagt Frank Böttger und lässt auf dem Turm der Lutherkirche den Blick über die Stadt im windstillen Frühlingserwachen schweifen. Meistens bläst oben auf dem Gotteshaus in der Weißenfelser Gustav-Adolf-Straße ordentlich der Wind.