  4. Lutherkirche in Weißenfels: Weißenfelser Ehrenamtler mit Idee: Bei Vollmond auf den Turm

Annett Wirth und Frank Böttger bieten in diesem Jahr regelmäßig Führungen in der Lutherkirche an. Was mit einer Spende der Besucher finanziert werden soll.

Von Andreas Richter 28.02.2026, 10:00
Kümmern sich um die Turmführungen in der Weißenfelser Lutherkirche: Annett Wirth (li.), Jutta Fricke und Frank Böttger.
Kümmern sich um die Turmführungen in der Weißenfelser Lutherkirche: Annett Wirth (li.), Jutta Fricke und Frank Böttger. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - „Wir haben Glück heute“, sagt Frank Böttger und lässt auf dem Turm der Lutherkirche den Blick über die Stadt im windstillen Frühlingserwachen schweifen. Meistens bläst oben auf dem Gotteshaus in der Weißenfelser Gustav-Adolf-Straße ordentlich der Wind.