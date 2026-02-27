Auf dem Parkplatz von Halloren in Halle ist ein Angestellter zusammengeschlagen worden. Das Unternehmen hofft auf Zeugen, die die Ermittlungen der Polizei beschleunigen könnten. Was bisher bekannt ist.

Mit dem schwarzen Auto (rechts) sind die Täter gekommen, die einen Mitarbeiter von Halloren in Halle zusammengeschlagen haben.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist Feierabendzeit, als ein Mitarbeiter am Donnerstag gegen 16 Uhr auf den großen Parkplatz an der Delitzscher Straße fährt. Und dann kommt da dieses schwarze Auto und dreht eine Runde, bevor es hinter einem parkenden Auto hält. Dass der Mitarbeiter fragen wollte, worum es da geht, ist ihm zum Verhängnis geworden.