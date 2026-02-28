In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 28. Februar geht es um einen Nachbarn, der vor allem in Laubwäldern, Parks und Gärten zu Hause ist.

Wie gut hört dieser Mitbewohner in Halle wirklich?

Gut getarnt ist dieser Mitbewohner in Halle zwar nicht auf Blättern, aber an Bäumen.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.