Nanu-Nana eröffnet im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal eine Filiale mit 135 Quadratmetern Verkaufsfläche. Wer die junge Frau an der Spitze des Geschäfts ist.

Wittenberg/MZ - Im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal hat am Freitag Nanu-Nana eröffnet. Centermanagerin Kathleen Kuschel überreichte zur Eröffnung Blumen an die 28-jährige Filialleiterin Silvana Kober aus Jessen. „Ich war zuvor sehr gerne Kundin und habe mich dann beworben“, sagte sie.

Die neue Filiale verfügt über 135 Quadratmeter Verkaufsfläche, vier Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Ursprünglich sollte das Geschäft bereits im August vergangenen Jahres öffnen, was sich jedoch verzögerte, wie Bezirksleiterin Jenny Krug berichtete. Dass es vor dem Ostergeschäft geklappt habe, sei erfreulich. Die nächstgelegene weitere Filiale befindet sich in Dessau und ist nach Unternehmensangaben etwas größer.