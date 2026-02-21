Ein Rosenmontag voller Partys der verschiedensten Art, OB-Pläne, die den Verkehr beeinflussen sollen, und ein andauernder Aschermittwoch seit Donnerstag für das Südstadt Center.

Nach Karneval wird es in Halle erst so richtig jeck

es gibt Wochen, die brauchen gar keinen Karneval, um für beste Unterhaltung zu sorgen. So ein Rosenmontag mit dem großen Zug in Halle, dessen Ankunft am Marktplatz Sie sich immer noch hier im Livestream zum Nachsehen angucken können, ist in der Stadt mehr als nur Kostümparty.

In diesem Jahr war das Programm sogar besonders dicht gedrängt. Denn neben den karnevalistischen Feierlichkeiten und seinem höchstpersönlichen Kampf um den Rathausschlüssel hat Halles OB Alexander Vogt ausgerechnet an diesem Abend auch noch zu seinem Neujahrsempfang geladen – dem ersten dieser Art in Halle seit ziemlich langer Zeit. Ganz nebenbei feierte auch noch das Stadtbad seinen 110. Geburtstag.

OB: Erst den Rathausschlüssel erobert, dann große Pläne geschmiedet

Für Schlagzeilen am Tag danach sorgte allerdings vor allem der OB – und das nicht mit seinem karnevalistischen Auftritt. Nachdem er den Rathausschlüssel souverän zurückerobert hatte, legte er an dem festlichen Abend mit 220 Gästen, den meine Kollegen Annette Herold-Stolze und Jonas Nayda begleitet haben, auch noch einen drauf.

So sah der Neujahrsempfang der Stadt Halle 2026 aus. (Foto: Jonas Nayda)

Seine wichtigste Botschaft im Stadthaus: Die Europachaussee soll verlängert und mit einem neuen Autobahnzubringer von der A38 bis zur B91 verbunden werden. Hinter der Ankündigung steckt das Konzept der Halle-Umfahrung.

Wie dadurch die Hochstraße (B80) und der Riebeckplatz und damit die Stadt spürbar vom Durchgangsverkehr entlastet werden soll, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak dann mal aufgeschrieben. Ein ehrgeiziger Plan, der allerdings für erhebliche Entlastung sorgen könnte – zumindest was den Durchfahrtsverkehr betrifft.

Noch eine S-Bahn für Halle?

Noch etwas hat Vogt zum Thema Verkehr gesagt – und das hat besonders mich hellhörig gemacht: Eine zusätzliche S-Bahn-Linie, die nach Bernburg führt, wäre ein Gewinn für die Region. Nicht als „S“-Bahn, aber als „Salzland“-Bahn kenne ich diese Pläne schon länger – der dortige Landrat Markus Bauer (SPD) hatte die Anbindung seiner Kreisstadt an Halle – ebenso übrigens wie an Magdeburg – in der Vergangenheit immer wieder propagiert.

Fährt die S-Bahn von Halle künftig auch bis nach Bernburg? (Foto: Dirk Skrzypczak)

Und nicht nur er: Ich war vor längerer Zeit selbst dabei, als Vertreter der dortigen Wirtschaft, allen voran der US-amerikanische Elektronik-Großhandels-Konzern Avnet, der sich gerade am Autobahndreieck Bernburg ansiedelt, betonten, wie wichtig so eine bessere Anbindung für ihre Suche nach Fachkräften sei.

So weit, so plausibel. Aber jetzt bin ich in Halle. Und stelle mir die Frage, was die Stadt selbst davon hat. Und ihre Umgebung. Tatsächlich habe ich dazu eine Meinung – und die sage ich Ihnen hier. Nur so viel vorab: Es hat auch was mit dem Straßen-Ring zu tun – und auch mit Rosenmontag.

Das Südstadt Center wackelt: Nicht nur Kaufland geht

Nach Rosenmontag kommt – das weiß nicht nur der Karnevalist – leider immer auch der Aschermittwoch. In Halle, vor allem im Süden kam der in diesem Jahr mit einem Tag Verspätung: Am Donnerstag war mein Kollege Marvin Matzulla selbst vor Ort – wenn auch draußen vor der Tür –, als bei Kaufland im Südstadt Center das Lager ausgeräumt wurde schließlich die Entscheidung bei einer Betriebsversammlung bekanntgegeben wurde, die meine Kollegin Annette Herold-Stolze dann auch bestätigt bekam: Es ist endgültig Schluss, Kaufland hat fristlos gekündigt.

Hat das Südstadt Center in Halle noch eine Zukunft? Das Kaufland-Schild jedenfalls ist bald Geschichte. (Foto: Steffen Schellhorn)

Das Dumme am Aschermittwoch ist, dass danach erstmal eine lange Fastenzeit kommt. Und so gab es am Freitag gleich die nächsten schlechten Nachrichten, die Kollegin Herold-Stolze berichten musste.

Kommt danach trotzdem noch eine Erlösung für das Center – eine Art Osterfest also? Der Eigentümer ist jedenfalls immer noch optimistisch. Und die Menschen demonstrieren sogar dafür.

Und einmal mehr zeigt sich: Auch in einer Woche, in der der Karneval endet, treibt man nicht jeden Teufel. Und bringt sofort den Frühling ins Land. Obwohl: Vielleicht warten wir da erstmal den Wetterwechsel an diesem Wochenende ab …

Wärmere Temperaturen und dazu irgendwann auch mal wieder länger Sonne wünscht Ihnen

Ihr Frank Klemmer