  4. Karneval in Halle: So war der Rosenmontagszug - mit Video

Jeck zum Nachlesen Mit Video: Karneval in der Stadt - So war der Rosenmontagszug durch Halle

Am heutigen Rosenmontag fand der große Umzug in Halle statt. Die Jecken liefen ab 11.11 Uhr - mit einigen Minuten Verspätung - durch die Straßen und feierten trotz des Winterwetters mit Schneefall ausgelassen. Die Kamelle, die es zu sammeln gab, ging vorher auch durch prominente Hände. 

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 16.02.2026, 17:25
Jeck durch die Stadt: Auch der Carnevalsclub Blau-Silber Dölau tanz beim Rosenmontagszug durch die Innenstadt von Halle.
Jeck durch die Stadt: Auch der Carnevalsclub Blau-Silber Dölau tanz beim Rosenmontagszug durch die Innenstadt von Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Jetzt geht's los: Am heutigen Rosenmontag findet der große Umzug in Halle statt. Der Straßenkarneval gilt stets als der „ultimative Höhepunkt“, der auch in diesem Jahr in der Saalestadt wieder ein voller Erfolg werden soll.