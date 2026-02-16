Jeck zum Nachlesen Mit Video: Karneval in der Stadt - So war der Rosenmontagszug durch Halle

Am heutigen Rosenmontag fand der große Umzug in Halle statt. Die Jecken liefen ab 11.11 Uhr - mit einigen Minuten Verspätung - durch die Straßen und feierten trotz des Winterwetters mit Schneefall ausgelassen. Die Kamelle, die es zu sammeln gab, ging vorher auch durch prominente Hände.