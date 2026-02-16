Jeck zum Nachlesen Mit Video: Karneval in der Stadt - So war der Rosenmontagszug durch Halle
Am heutigen Rosenmontag fand der große Umzug in Halle statt. Die Jecken liefen ab 11.11 Uhr - mit einigen Minuten Verspätung - durch die Straßen und feierten trotz des Winterwetters mit Schneefall ausgelassen. Die Kamelle, die es zu sammeln gab, ging vorher auch durch prominente Hände.
Aktualisiert: 16.02.2026, 17:25
Jetzt geht's los: Am heutigen Rosenmontag findet der große Umzug in Halle statt. Der Straßenkarneval gilt stets als der „ultimative Höhepunkt“, der auch in diesem Jahr in der Saalestadt wieder ein voller Erfolg werden soll.