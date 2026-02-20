Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt wirbt auf seinem Neujahrsempfang für eine S-Bahn nach Bernburg - sehr zur Vorfreude des Landrates dort. Aber hat dieser Vorschlag wirklich eine Chance? Oder gibt es schon eine bessere Lösung?

Plan von OB Vogt: Gibt es noch eine S-Bahn für den Stern von Halle?

Einige S-Bahnen fahren schon nach Halle. Kommt eine weitere aus Bernburg hinzu?

Halle (Saale)/MZ. - Einer hat besonders gerne zugehört, als Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Montag bei seinem Neujahrsempfang im Stadthaus über die Zukunft des Verkehrs in und um die Stadt sprach. Andere hörten vielleicht nur, als Vogt eine Verlängerung der Europachaussee und einen neuen Autobahnzubringer von der A38 bis zur B91 skizzierte. Für Markus Bauer (SPD), Landrat des Salzlandkreises und ebenfalls Gast auf Vogts Empfang, wurde es erst kurz danach spannend.