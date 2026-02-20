Mehrere Geldbörsen werden an einem Tag im Landkreis Wittenberg gestohlen. Die Polizei ermittelt. Was sie zu den Vorfällen sagt und welche Schritte unternommen werden sollen.

Wittenberg/MZ/CNI - Nach dem Diebstahl von Geldbörsen am vergangenen Freitag an unterschiedlichen Orten im Landkreis spricht Guido Böttcher vom Polizeirevier Wittenberg auf MZ-Nachfrage von einer gewissen Häufung. Wie berichtet waren an diesem 13. Februar in Jessen, Bergwitz und Mühlanger sowie in Wittenberg mehrere Portemonnaies gestohlen worden.