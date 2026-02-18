Ein Berliner Musical von Rosenstolz-Mitgründer Peter Plate erzählt von einem Wittenberger Friseursalon, in dem DDR-Stars ein und aus gingen. Ob das Stück nach Wittenberg kommt.

Wittenberg/MZ - In einem neuen Musical heißt es, dass es in Wittenberg einen Friseursalon gab, der in der DDR beinahe legendären Ruf genoss. Ein Salon, in dem nicht nur Dauerwellen gelegt wurden, sondern auch die Stars des Ostens auf dem Stuhl saßen: Frank Schöbel, Carmen Nebel, Katarina Witt und Wolfgang Lippert. Selbst das berühmte Lila von Margot Honecker entstand hier.