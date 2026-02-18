weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Neues Musical von Peter Plate in Berlin: Wittenberg im Mittelpunkt

Musical in Berlin Wittenberg erobert die große Bühne – kommt das Stück hierher?

Ein Berliner Musical von Rosenstolz-Mitgründer Peter Plate erzählt von einem Wittenberger Friseursalon, in dem DDR-Stars ein und aus gingen. Ob das Stück nach Wittenberg kommt.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 20.02.2026, 20:43
Aus dem Musikvideo: Blick in den Wittenberger „Salon Rosie“
Aus dem Musikvideo: Blick in den Wittenberger „Salon Rosie“ (Foto: Konstantin Tanner)

Wittenberg/MZ - In einem neuen Musical heißt es, dass es in Wittenberg einen Friseursalon gab, der in der DDR beinahe legendären Ruf genoss. Ein Salon, in dem nicht nur Dauerwellen gelegt wurden, sondern auch die Stars des Ostens auf dem Stuhl saßen: Frank Schöbel, Carmen Nebel, Katarina Witt und Wolfgang Lippert. Selbst das berühmte Lila von Margot Honecker entstand hier.