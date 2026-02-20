Bei seinem Neujahrsempfang nennt Halles OB Alexander Vogt eine neue S-Bahn von Halle nach Bernburg wichtig für die Region. Das ist eine gute Idee zu einem richtigen Zeitpunkt. Nicht nur mit Blick auf die Schiene, sondern auch mit Blick auf die Straßen.

Muss wirklich ein einzelnes „S“ vor der Bahn von Halle nach Bernburg stehen? (Kommentar)

Halle (Saale)/MZ. - Auf einem Bein kann man nicht stehen: So könnte das Motto zu den Aussagen von Oberbürgermeister Alexander Vogt auf seinem Neujahrsempfang am Montag zum Thema Verkehr in der Stadt lauten. Ein Motto, das zwar ein bisschen nach Rosenmontag klingt, das aber mit Blick auf die angespannte Verkehrssituation der Stadt durchaus ernst gemeint ist.