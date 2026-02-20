Die neue Energiegruppe „Zukunft Thale“ nimmt ihre Arbeit auf und soll die Stadt mit Solaranlagen und moderner Speichertechnik voranbringen. Erste Gremien und Strukturen werden geschaffen.

„Zukunft Thale“ startet durch: Neue Energie-Tochter nimmt Arbeit auf

Kommunale Gebäude in der Stadt Thale sollen mit Solaranlagen ausgestattet werden.

Thale/MZ/son. - Die „Zukunft Thale“-Gruppe hat größtenteils ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist eine städtische Tochter für erneuerbare Energien mit Beteiligungsmöglichkeit für Firmen und Bürger. Die Gruppe besteht aus drei Teilen. Die Partner wollen zum Beispiel kommunale Gebäude mit Solaranlagen ausstatten und sich mit Speichertechnik beschäftigen.