Laut einer Studie entstehen dem Einzelhandel in Deutschland durch Ladendiebstahl immens hohe Schäden. Was die Polizei sagt und wie ein großer Supermarkt in der Lutherstadt reagiert.

Ladendiebstahl in Wittenberg: Wie sich ein Supermarkt in Wittenberg schützt

Das E-Center in Wittenberg: Im Edeka-Markt sind einige Maßnahmen zum Schutz vor Ladendiebstählen ergriffen worden.

Wittenberg/MZ. - Elf Dosen eines Energydrinks und ein Milchshake: Das war die Beute eines Ladendiebes, der es unlängst hier in den Polizei-Report geschafft hat. Der junge Mann hatte einen Supermarkt in der Wittenberger Schillerstraße heimgesucht, ein Mitarbeiter hat ihn gestellt. Der Wert der Getränke wurde mit 16 Euro angegeben. Nicht viel? Am Ende macht’s die Summe aller Ladendiebstähle.