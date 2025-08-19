Linken-Fraktionsvorsitzende in Halle kritisiert OB Vogt Katja Müller im Interview: „Meine Hoffnung ist gering“
Die Linken-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Halle, Katja Müller, spricht im MZ-Sommerinterview über ihre Schwierigkeiten mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt und warum er für die Stadt gefährlich sei.
Aktualisiert: 19.08.2025, 09:32
Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wohl keine andere Stadträtin in Halle, die Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bei Ratssitzungen deutlicher die Stirn bietet als Katja Müller. Auch im MZ-Sommerinterview wird die Vorsitzende der Linken-Fraktion deutlich.