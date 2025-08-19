Die Linken-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Halle, Katja Müller, spricht im MZ-Sommerinterview über ihre Schwierigkeiten mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt und warum er für die Stadt gefährlich sei.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Katja Müller wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat von Halle und Oberbürgermeister Alexander Vogt.

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wohl keine andere Stadträtin in Halle, die Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bei Ratssitzungen deutlicher die Stirn bietet als Katja Müller. Auch im MZ-Sommerinterview wird die Vorsitzende der Linken-Fraktion deutlich.