Iron Lake Challenge im Saalekreis Wie man heimische Seen kennenlernt und gleichzeitig was für den Klimaschutz tut
Ein Bayer erfand die „Iron Lake Challenge“. Dabei umrundet man zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die zehn größten Seen. Immerhin drei davon liegen im Saalekreis. Wofür die Startgebühr verwendet wird.
19.08.2025, 12:00
Merseburg/MZ. - Aus seiner Komfortzone mal herauskommen, seine Grenzen testen, sich bewegen – wer darauf Lust hat, für den ist vielleicht der Internet-Wettbewerb „Iron Lake Challenge Sachsen-Anhalt“ etwas. Da meldet man sich an, zahlt eine Startgebühr, umrundet die zehn größten Seen des Landes zu Fuß, kann Medaillen und Punkte sammeln und tut gleichzeitig etwas für den Klimaschutz.