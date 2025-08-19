Ein Bayer erfand die „Iron Lake Challenge“. Dabei umrundet man zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die zehn größten Seen. Immerhin drei davon liegen im Saalekreis. Wofür die Startgebühr verwendet wird.

Wie man heimische Seen kennenlernt und gleichzeitig was für den Klimaschutz tut

Merseburg/MZ. - Aus seiner Komfortzone mal herauskommen, seine Grenzen testen, sich bewegen – wer darauf Lust hat, für den ist vielleicht der Internet-Wettbewerb „Iron Lake Challenge Sachsen-Anhalt“ etwas. Da meldet man sich an, zahlt eine Startgebühr, umrundet die zehn größten Seen des Landes zu Fuß, kann Medaillen und Punkte sammeln und tut gleichzeitig etwas für den Klimaschutz.