weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. 35 Jahre Wintersportverein Harzgerode: WSV feiert im Freibad Geburtstag – Besucher erwartet Sport und Spiel bei reduziertem Eintritt

35 Jahre Wintersportverein Harzgerode WSV feiert im Freibad Geburtstag – Besucher erwartet Sport und Spiel bei reduziertem Eintritt

Wassergymnastik, Beachvolleyball, Ski-Challenge und mehr: Der Wintersportverein Harzgerode begeht sein 35-jähriges Bestehen im Freibad. Besucher können sich informieren und ausprobieren. Für zwei Programmpunkte ist eine Anmeldung empfehlenswert.

Von Susanne Thon 19.08.2025, 14:10
Auch ein Beachvolleyball-Turnier wird es geben.
Auch ein Beachvolleyball-Turnier wird es geben. Foto: Susanne Thon

Harzgerode/MZ. - Nicht nur Badespaß ist am kommenden Samstag, 23. August, im Harzgeröder Freibad Albertine im Neudorfer Weg garantiert: Besucher haben zudem die Möglichkeit, in verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. Möglich macht’s der Wintersportverein (WSV) Harzgerode, der seit 35 Jahren besteht und das nicht nur unter sich feiern will.