35 Jahre Wintersportverein Harzgerode WSV feiert im Freibad Geburtstag – Besucher erwartet Sport und Spiel bei reduziertem Eintritt
Wassergymnastik, Beachvolleyball, Ski-Challenge und mehr: Der Wintersportverein Harzgerode begeht sein 35-jähriges Bestehen im Freibad. Besucher können sich informieren und ausprobieren. Für zwei Programmpunkte ist eine Anmeldung empfehlenswert.
19.08.2025, 14:10
Harzgerode/MZ. - Nicht nur Badespaß ist am kommenden Samstag, 23. August, im Harzgeröder Freibad Albertine im Neudorfer Weg garantiert: Besucher haben zudem die Möglichkeit, in verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. Möglich macht’s der Wintersportverein (WSV) Harzgerode, der seit 35 Jahren besteht und das nicht nur unter sich feiern will.