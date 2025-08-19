Wassergymnastik, Beachvolleyball, Ski-Challenge und mehr: Der Wintersportverein Harzgerode begeht sein 35-jähriges Bestehen im Freibad. Besucher können sich informieren und ausprobieren. Für zwei Programmpunkte ist eine Anmeldung empfehlenswert.

Auch ein Beachvolleyball-Turnier wird es geben.

Harzgerode/MZ. - Nicht nur Badespaß ist am kommenden Samstag, 23. August, im Harzgeröder Freibad Albertine im Neudorfer Weg garantiert: Besucher haben zudem die Möglichkeit, in verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. Möglich macht’s der Wintersportverein (WSV) Harzgerode, der seit 35 Jahren besteht und das nicht nur unter sich feiern will.