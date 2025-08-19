weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Im Dessauer Westen hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben.

19.08.2025, 16:19
Die Polizei sichert eine Unfallstelle.
Die Polizei sichert eine Unfallstelle. Symbolfoto: IMAGO/Future Image

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau ist am Montag, 18. August, ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden, eine Person wurde leicht verletzt.

Der 61-jährige Fahrer eines Peugeot Kleintransporters wollte gegen 13.15 Uhr von einem Grundstück nach links in die Hermann-Köhl-Straße in Richtung Alte Landebahn einbiegen. Genau in diesem Moment befuhr eine 40-jährige Seat-Fahrerin die Hermann-Köhl-Straße in Richtung Junkersstraße. Auf Höhe der Einfahrt kam es zur Kollision.

Die 40-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie gab an, eigenständig einen Arzt aufzusuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.