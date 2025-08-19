In Weißenfels haben Polizeibeamte einen Mann auf einem gestohlenen Elektrofahrrad ertappt. Wie und wo genau sie dem 27-Jährigen auf die Schliche gekommen sind.

Weißenfels/MZ - Die Polizei hat in Weißenfels in der Nacht zu Dienstag ein vor etwa einer Woche gestohlenes Elektrofahrrad wiedergefunden. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, wird nun gegen einen 27-jährigen Mann ermittelt, der mit dem Rad unterwegs gewesen ist. Den Angaben zufolge hatte eine Streife den polizeibekannten Mann auf dem Rad in der Nordstraße angehalten und kontrolliert. Dabei habe sich herausgestellt, dass nach dem E-Bike gefahndet wurde. Das Rad sei sichergestellt worden und soll zeitnah dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.