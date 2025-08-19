Zahlreiche Händler bauen ihre Stände in der Zeitzer Innenstadt auf, viel Musik wird geboten. Wer auf der großen Bühne auftreten wird.

Vorfreude aufs Zeitzer Zuckerfest: Dreht sich das Riesenrad wieder? Und wer tritt auf der großen Bühne auf?

Wird es dieses Bild im Oktober am Festwochenende wieder geben?

Zeitz/MZ. - Das Zeitzer Zuckerfest, das süßeste Stadtfest Mitteldeutschlands, wie es oft genannt wird, ist natürlich auch in diesem Jahr geplant: Es findet vom 10. bis 12. Oktober auf den drei Zeitzer Innenstadt-Märkten, in der Fußgängerzone und im Umfeld, zum Beispiel an der Alten Mälzerei, statt. Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer von Hex.Event, der Agentur, die das Fest für die Stadt ausrichtet, ließ die MZ schon mal ins Programm schauen.