Begegnungsstätte in Halle-Neustadt Videoüberwachung und vereinsschädigendes Verhalten - Streit im Bürgertreff eskaliert
Der Bürgerladen in Neustadt soll ältere Menschen zusammenbringen. Doch Mitglieder und Vorstand machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Sogar die Justiz wurde eingeschaltet.
Aktualisiert: 19.08.2025, 19:12
Halle (Saale)/MZ - Von Bürgern für Bürger – so lautet das Leitmotiv der Begegnungsstätte Bürgerladen im Falladaweg in Halle-Neustadt. Seit über 30 Jahren gibt es den Verein. Und auch wenn die Begegnungsstätte Alt und Jung offensteht, so geht es laut Vorstand vor allem darum, „der Vereinsamung älterer Menschen entgegenzuwirken“.