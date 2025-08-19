Die Polizei hat auf der L136 in Zschornewitz (Landkreis Wittenberg) geblitzt. Ein Autofahrer war dabei besonders schnell unterwegs.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Raser auf der L136 in Zschornewitz geblitzt

Zschornewitz. – Ein Raser ist der Polizei am Montag auf der L136 in Zschornewitz (Landkreis Wittenberg) ins Netz gegangen. Statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde fuhr er mit 98 durch den Ort.

Nach Abzug der Toleranz könnten auf ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zukommen.

Insgesamt, so die Polizei, wurden auf der Landesstraße 784 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 33 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.