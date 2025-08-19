Auf der B184 in Greppin (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat die Polizei am Montag die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Autofahrer fiel dabei besonders auf.

So schnell war ein Raser auf der B184 in Greppin unterwegs

Greppin. – Mit 118 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer am Montag auf der B184 in Greppin (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) geblitzt worden. Erlaubt gewesen wären an dieser Stelle 70.

Nach Abzug der Toleranz könnten auf den Raser nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zukommen.

Insgesamt wurden auf der Strecke 782 Fahrzeuge gemessen, teilt die Polizei mit. 13 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.