guten Morgen! Wie war Ihr Wochenende? Haben Sie schön auf der Couch entspannt, oder sind Sie körperlich über sich hinausgewachsen?

Aus sportlicher Sicht war das Wochenende für Halle jedenfalls sehr erfolgreich. Zunächst siegte der HFC in der Regionalliga 2:0 gegen Greifswald. Das alleine bringt jedoch noch keine Medaillen.

Finale der Olympischen Winterspiele

Gold gab es dafür in Cortina, wo Bob-Anschieber Thorsten Margis (SV Halle) im Vierer-Team um Pilot Johannes Lochner nicht nur sein persönliches Olympia-Finale krönte, sondern sogar zum erfolgreichsten Bob-Olympioniken der Geschichte aufstieg. Wie Freunde und Weggefährten des 36-Jährigen diesen Triumph gemeinsam in Halle verfolgten, können Sie hier nachlesen.

Weniger mit Sport zu tun hatten die mehr als 9.000 Besucher, die zwischen Freitag und Samstag auf der Job- und Ausbildungsmesse „Chance“ waren. Weshalb man in Bruckdorf rund ums Messegelände dennoch ein bisschen Ausdauer an den Tag legen musste, können Sie hier nachlesen.

Demo vor Stadtratssitzung angekündigt

In der nun beginnenden Woche dürfte es auch wieder spannend werden. Am Mittwoch tagt der Stadtrat. Im Vorfeld haben zahlreiche Jugendclubs, Familienzentren und weitere soziale Träger eine Demonstration angekündigt. Viele Angebote der Jugendhilfe stehen in Halle vor dem Aus. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Wie immer werden wir Sie täglich über alles Wichtige auf dem Laufenden halten. Ob sie uns dabei gemütlich auf der Couch liegend, beim Sportmachen oder beim Demonstrieren lesen, ist Ihnen überlassen.

Einen schönen Montag wünscht

Ihr Jonas Nayda