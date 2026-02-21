Der Hallesche FC musste sich im Heimspiel am Samstag lange in Geduld üben und blieb trotz Überlegenheit zunächst ungefährlich. Stierlin und Fabrice Hartmann sicherten mit ihren Treffern schließlich den Sieg.

Niclas Stierlin bricht den Bann: HFC siegt auch gegen den Greifswalder FC

Sechs Punkte aus zwei Spielen

Niclas Stierlin (r.) brachte den Halleschen FC gegen den Greifswalder FC in der zweiten Halbzeit in Führung.

Halle/MZ. Die Bedingungen waren nahezu optimal. Temperaturen um die zehn Grad herrschten am Samstag im Heimspiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga gegen den Greifswalder FC im Leuna-Chemie-Stadion. In den Tagen zuvor hatte eine Austragung aufgrund frostiger Temperaturen noch auf der Kippe gestanden. Der Verein entschied sich jedoch, die Rasenheizung einzuschalten, sodass der Platz spielbereit war.