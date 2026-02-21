Nach dem Aus für den „Blauen Elefanten“ auf der Silberhöhe machen jetzt weitere Treffs dicht. Sozialarbeiter gehen auf die Barrikaden und fürchten einen Anstieg der Jugendkriminalität. Was nun geplant ist, um Jugendarbeit zu ermöglichen.

Großer Protest gegen die Schließungen von Jugendtreffs in Halle

An der Grünen Villa in Neustadt hat keiner mehr Grund zum Jubeln.

Halle (Saale)/MZ. - Nach der angekündigten Schließung des sozialen Zentrums „Blauer Elefant“ auf der Silberhöhe geht es jetzt Schlag auf Schlag. Mehrere weitere soziale Einrichtungen, Jugendclubs und Familienzentren schlagen Alarm. Wegen Ausbleibender Zahlungen durch die Stadtverwaltung droht eine massive Pleitewelle bei freien Trägern in Halle. Die Lage scheint plötzlich sehr dramatisch zu sein. Wie konnte das passieren?