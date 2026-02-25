Die Verwendung des Infrastruktur-Sondervermögens der Bundesregierung sorgt in Halle weiter für Diskussionen. Eine Entscheidung hat der Stadtrat am Mittwoch vertagt.

Halle (Saale)/MZ. - Die 116 Millionen Euro, die die Stadt Halle aus dem Sondervermögen der Bundesregierung bekommt, werden den Stadtrat noch ein paar Wochen länger beschäftigen. Auf der Sitzung am Mittwoch wurde eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel vertagt. Ein paar neue Ideen kamen auch noch dazu.