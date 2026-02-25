weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Diskussion über 116 Millionen Euro: Wohin mit all dem Geld? Stadtrat Halle vertagt Entscheidung zu Sondervermögen

Die Verwendung des Infrastruktur-Sondervermögens der Bundesregierung sorgt in Halle weiter für Diskussionen. Eine Entscheidung hat der Stadtrat am Mittwoch vertagt.

Von Jonas Nayda 25.02.2026, 22:38
Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses.
Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Die 116 Millionen Euro, die die Stadt Halle aus dem Sondervermögen der Bundesregierung bekommt, werden den Stadtrat noch ein paar Wochen länger beschäftigen. Auf der Sitzung am Mittwoch wurde eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel vertagt. Ein paar neue Ideen kamen auch noch dazu.