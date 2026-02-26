Immer wieder landet auch in Halle Müll im falschen Behälter. Oft aus Unkenntnis, sagt Stadtwirtschaftschef Peter Günther. Nun läuft eine Informationskampagne. Wie sich die Hallenser daran beteiligen können.

Was muss in welche Tonne? Stadtwirtschaft ruft Hallenser zu Mitarbeit an Abfall-Abc auf

Fahren in ganz Halle Abfall ab: Entsorgungsautos aus der Flotte der Stadtwirtschaft

Halle (Saale)/MZ. - Knapp 43.000 Tonnen Hausmüll hat die Hallesche Stadtwirtschaft (HWS) im vergangenen Jahr entsorgt. Was davon alles nicht in die Restmülltonne gehört hätte, bleibt offen. Aber bei der HWS weiß man: Auch in Halle gibt es sogenannte Fehlwürfe, mit denen recyclingfähiger Abfall endgültig verloren geht.