Auftritt vor 440 Zuhörern Vor vollem Haus in Köthen - So macht sich Sachsen-Anhalts AfD über Filz-Vorwürfe lustig

Die Rechtsaußenpartei AfD zeigt sich in Köthen sicher, dass ihr die Affäre um die Versorgung von Verwandten auf Kosten der Steuerzahler nicht schaden wird. Wie Anhänger der Partei bei einem Bürgerdialog reagieren.