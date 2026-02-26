Die Bundesstraße 86 ist im Landkreis Mansfeld-Südharz zwischen den Abzweigen Emseloh und Riestedt voll gesperrt. Dort hat ein Lkw gebrannt. Umleitung über Riestedt.

Emseloh/MZ. - Auf der Bundesstraße 86 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Donnerstagmorgen zwischen den Abfahrten Emseloh und Sangerhausen ein Lkw in Brand geraten. Wie es auf MZ-Anfrage von der Polizeiinspektion Halle hieß, ist die Notrufmeldung gegen 6.45 Uhr eingegangen. Die Freiwilligen Feuerwehren Riestedt und Oberröblingen rückten mit insgesamt vier Fahrzeugen aus.

Nach Polizeiangaben war der Lkw in Richtung Sangerhausen unterwegs. Der Fahrer habe das Feuer bemerkt und gestoppt. Er konnte den Lastwagen dem ersten Anschein nach unverletzt verlassen, wird aber im Krankenhaus noch untersucht.

Brennender Lkw auf der B86: Verkehr wird durch Riestedt umgeleitet

Die Bundesstraße 86 wurde zwischen den beiden Abzweigen Emseloh und Riestedt voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr zurzeit über die Ortslage Riestedt um. Dadurch kommt es dort zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen und teilweise auch Rückstaus. Es wird empfohlen, die Stelle weiträumig zu umfahren.

Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, kurz nach 8 Uhr hieß es, die Feuerwehren seien auf dem Rückweg in ihre Depots. Die Vollsperrung der Straße bleibt aber vorerst weiter bestehen.