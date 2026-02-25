weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wie Bauarbeiten im Saalekreis den Weg für XXXLutz und 400 neue Arbeitsplätze ebnen

Bauarbeiten im Saalekreis Arbeiten auf dem Feld zwischen Teutschenthal und Angersdorf – was das mit XXXLutz zu tun hat

Neben der L 164 im Saalekreis bei Teutschenthal und Angersdorf wird auf dem Acker gearbeitet. Was dort genau gebaut wird und wieso das mit der geplanten Ansiedlung von XXXLutz zusammenhängt.

Von Luisa König Aktualisiert: 26.02.2026, 09:57
Kurz vor Teutschenthal wird auf dem Feld neben der L164 gearbeitet. Was passiert dort?
Kurz vor Teutschenthal wird auf dem Feld neben der L164 gearbeitet. Was passiert dort? (Foto: Gemeinde Teutschenthal)

Teutschenthal/MZ. - Die derzeit sichtbaren Bauarbeiten entlang der Landesstraße 164 zwischen Teutschenthal und Angersdorf sorgen derzeit für Spekulationen. Viele Vorbeifahrende vermuten, dass die bestehenden Solaranlagen der Enerparc AG erweitert werden, dabei steckt ein viel größeres Projekt dahinter.