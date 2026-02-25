Bauarbeiten im Saalekreis Arbeiten auf dem Feld zwischen Teutschenthal und Angersdorf – was das mit XXXLutz zu tun hat
Neben der L 164 im Saalekreis bei Teutschenthal und Angersdorf wird auf dem Acker gearbeitet. Was dort genau gebaut wird und wieso das mit der geplanten Ansiedlung von XXXLutz zusammenhängt.
Aktualisiert: 26.02.2026, 09:57
Teutschenthal/MZ. - Die derzeit sichtbaren Bauarbeiten entlang der Landesstraße 164 zwischen Teutschenthal und Angersdorf sorgen derzeit für Spekulationen. Viele Vorbeifahrende vermuten, dass die bestehenden Solaranlagen der Enerparc AG erweitert werden, dabei steckt ein viel größeres Projekt dahinter.