Tödlicher Unfall 20-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit Transporter nahe Hoym
Ein Transporter und ein Motorrad kollidieren am späten Mittwochnachmittag an der Hoymer Auffahrt zur Autobahn A36. Der 20-jährige Motorradfahrer erlag später seinen Verletzungen.
Aktualisiert: 26.02.2026, 11:41
Hoym/Nachterstedt/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am späten Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer an der Hoymer Auffahrt auf die Autobahn 36 tödlich verletzt. Marco Kopitz, Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, berichtet von einer Kollision zwischen einem Transporter, der auf der Landstraße 75 zwischen Nachterstedt und Hoym nach links abbiegen wollte, und dem im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer. Augenzeugen erzählen, dass der 20-Jährige dabei über die Leitplanke geschleudert worden sein soll.