Eine Frau aus dem Paulusviertel erlebt eine dreistündige Tortur. Die Täter, die sich als Polizisten ausgaben, spulen ein perfides Programm ab, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

„Der Druck war enorm“ - Opfer aus Halle warnt andere eindringlich vor neuer Betrugsmasche

In der Filiale Mühlweg sollte das Verbrechen nach dem Plan der Kriminellen enden.

Halle (Saale)/MZ - Es war nachmittags, als das Festnetztelefon klingelte. „Am anderen Ende stellte sich ein Polizeikommissar Pohlmann der Abteilung K4 vor. Er sagte, dass die Polizei zwei Männer festgenommen habe, die ältere Menschen überfallen. Sie hätten ein Notizbuch bei den Tätern gefunden, in dem mein Name stehen würde“, erzählt eine 80-Jährige, die im Paulusviertel wohnt.