Während der deutsche Bierabsatz ein Rekordtief erreicht und Mälzereien schließen, setzt Hobbybrauer Lars Wiegmann auf Regionalität, Kreativität und spezielle Hefen. Warum er in der Krise eine Chance sieht.

Aschersleben/MZ. - Die Situation des deutschen Biermarktes zeigt sich bei Lars Wiegmann, sobald man die Tür zu seiner 15 Quadratmeter großen Braustube aufmacht. Die ist im Nebengebäude seines Hauses in Aschersleben (Salzlandkreis) untergebracht: würziger Duft, geflieste Wände, Edelstahltanks – und in der Ecke steht ein 25-Kilo-Sack Gerstenmalz. Aus Bayern. „Bisher habe ich mein Malz immer aus Landsberg bezogen“, erklärt Wiegmann. Die Mälzerei im Saalekreis machte Ende 2025 jedoch dicht, ebenso wie die Landsberger Brauerei. „Deswegen musste ich auf Bayern umschwenken.“

Es ist Krisenzeit in der deutschen Bierwirtschaft. Wie das Statistische Bundesamt Anfang Februar mitteilte, ist der Absatz 2025 abermals gefallen – auf ein historisches Tief. 7,8 Milliarden Liter Bier verkauften die Brauereien im vergangenen Jahr. Das sind sechs Prozent weniger als noch 2024 und die geringste Menge seit Beginn der Datenerfassung 1993. Selbst zu Pandemiezeiten, als Feste ausfielen und Lokale geschlossen waren, wurde mehr konsumiert.

Corona-Effekt in Sachsen-Anhalt

Flaute in der Flasche? Rein statistisch galt das zuletzt für Sachsen-Anhalt nicht. Hierzulande wuchs der Bierabsatz sogar. Allerdings liegt das maßgeblich am Corona-Effekt. Gemeint ist damit nicht das Virus, sondern das mexikanische Lagerbier, das seit 2024 in der zum belgischen Großkonzern Anheuser-Busch InBev gehörenden Hasseröder Brauerei in Wernigerode für den deutschen Markt produziert wird – was den Ausstoß deutlich erhöhte.

Mit neuen Aussehen und Marketing probierte Lansberger den Bierabsatz zu steigern. (Foto: Schnellhorn/Archiv)

Insgesamt jedoch ist die Entwicklung in Sachsen-Anhalt nicht viel erfrischender als im Bundestrend – siehe Landsberger Brauerei. Alkohol wird zunehmend kritisch gesehen, was mit einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein zusammenhängt. Zudem belegen Studien mittlerweile deutlich die negative Wirkung von Spirituosen aller Art (siehe Infokasten).

Die Großkonzerne probieren, mit alkoholfreien Alternativen darauf zu reagieren. Deren Anteil an der Produktion ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zudem werden neue Hefen entwickelt, die zwar den klassischen Biergeschmack liefern, jedoch weitaus weniger Alkohol produzieren.

2.500 bis 3.000 Liter Bier pro Jahr

Für Lars Wiegmann ist die Krise auf dem Biermarkt jedoch kein Grund, der Produktion von „Asche Bräu“ – so heißt sein Bier – den Hahn abzudrehen: „Ich sehe in dieser Entwicklung viel mehr eine Chance“, sagt der Mikro-Brauer, der in seinen zwei Gärbehältern jedes Jahr 2.500 bis 3.000 Liter Würze zu Bier veredelt, das er dann in drei Geschäften und bei Festen und Feiern verkauft.

Drei verschiedene Biere bietet Lars Wiegmann aktuell von seinem Asche Bräu an. (Foto: Julius Lukas)

Seine Faszination für die Bierherstellung begann – wie sollte es anders sein – in Bayern. Ein Campingplatz-Brauer im Schwangau habe ihn dafür sensibilisiert, dass die Produktion in Eigenregie möglich sei, erzählt Wiegmann: „Danach habe ich lange in der Küche experimentiert und den Herd blockiert, weswegen es so manchen Sonntag kein Mittagessen gab.“

Brauanlage kostete etwa 20.000 Euro

Die Zahl der Geräte und Instrumente zum Bierbrauen wuchs stetig, weswegen sich Wiegmann schließlich im Schuppen neben seinem Haus die Braustube einrichtete. Heute hat er dort eine Mini-Produktionsanlage stehen mit Technik zum Mälzen und Schroten, zum Maischen und Läutern, zum Gären, Abfüllen und Etikettieren. „Alles zusammen hat das hier bestimmt um die 20.000 Euro gekostet“, sagt Wiegmann. „Das war mal eine Entscheidung zum 50. Geburtstag: Entweder ein Motorrad oder die Anlage.“

Auch interessant: Die letzte Kiste ist noch nicht verkauft – wie es in der Landsberger Brauerei weitergeht

Bier herzustellen, sagt der Bereichsleiter einer Handwerksfirma, sei für ihn ein Hobby – ein ambitioniertes. „Wenn ich braue, dann dauert das einen Tag, dann bin ich acht Stunden dabei – so viel Zeit brauchen die Enzyme einfach“, erzählt er. Es rieche dann wie beim Bäcker. Er kontrolliert Temperaturen, überwacht den Alkoholgehalt und steuert die Kohlenstoffdioxidentstehung. „Mich fasziniert immer wieder, wie aus diesen vier Zutaten – Wasser, Malz, Hopfen und Hefe – so unterschiedliche Getränke entstehen können.“

Aus drei Hopfen wird ein Bier

Zur Verdeutlichung holt Wiegmann drei Silberbeutel hervor, in denen vakuumierter Hopfen verpackt ist. „Einer ist nur für die Bitterkeit, die anderen beiden haben eine Weißwein- und eine Zitronennote.“ Aus dem Dreierpack soll ein Kellerbier werden. „Man fängt mit einem Hopfen an und tastet sich dann langsam vor“, sagt Wiegmann. Er braue vor allem, was ihn selbst überzeuge, schaue aber auch auf die Nachfrage. „Wir sind hier in einer absoluten Pils-Trinker-Region. Wenn du da jemanden abholen willst, musst du in diese Richtung etwas machen.“

Für die Flaschenabfüllung seines Biere hat Lars Wiegmann eine eigene Anlage. (Foto: Julius Lukas)

Das Problem: Mit den Pilsbieren aus dem Supermarkt kann Asche Bräu nicht konkurrieren. „Dort gibt es den Kasten für zehn Euro, bei mir sind es 50 Euro“, sagt der Ascherslebener. Deswegen probiere er, mit herausfordernderen Geschmäckern zu locken. Sein Angebot an die Pilstrinker ist etwa das Asche Bräu Alcaponi – ein Italian Style Pilsener. „Das wird kaltgehopft, ist strohgelb, mit angenehmer Bitterkeit und Frische – damit können schon viele Leute etwas anfangen.“

Den Massengeschmack allerdings, das weiß Wiegmann, treffe er mit seinen Kreationen nicht. „Meine Biere sind für die Menschen, die sich etwas gönnen möchten, die bewusster trinken und etwas ausprobieren wollen.“ Darin stecke für ihn aber auch die Chance. „Wenn insgesamt weniger getrunken wird, steigt die Bereitschaft, sich auch mal ein Bier für 2,50 Euro die Flasche zu gönnen.“

Regionalität, Sorgfalt, Kreativität – damit könne er punkten. Dem Trend zu weniger Alkohol wolle er sich aber auch nicht verschließen. „Ich habe ein Sommerbier geplant, mit nur zwei bis drei Prozent Alkohol“, sagt Wiegmann. Die Spezialhefe dafür habe er schon besorgt.