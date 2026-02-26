Stadtrat hatte das Thema im Dezember abgeleht, nach Widerspruch der OB wurde es erneut behandelt. Welche Folgen hat die Reform im Bund?

Mit welchen Ergänzungen die Wärmeplanung für Köthen beschlossen wurde

Dieser Speicher von Köthen Energie fasst 100 Kubikmeter Wasser und dient als Pufferspeicher für das Fernwärmenetz. Es wird von einem mit Öl oder Gas betriebenen Blockheizkraftwerk mit Energie versorgt.

Köthen/MZ. - Der Stadtrat hat im zweiten Anlauf mit großer Mehrheit die Kommunale Wärmeplanung für die Stadt beschlossen. Für einen Antrag der CDU-Fraktion mit sieben Ergänzungen (siehe „Erhalt des Gasnetzes...“) stimmten am Dienstag 26 Räte, ein Ratsmitglied stimmte dagegen, zwei enthielten sich ihrer Stimme.