Der belgische Chemiekonzern, der auch in Bernburg ein Werk betreibt, hat seine Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt. Wie er die Aussichten fürs laufende Jahr beurteilt.

Bernburg/MZ/tad. - Der belgische Chemiekonzern Solvay, mit seinem Werk in Bernburg einer der größten Arbeitgeber der Stadt, hat am Dienstag die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 vorgelegt. Der Nettoumsatz betrug 4,3 Milliarden Euro, das ist Minus von 9 Prozent gegenüber 2024. Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag bei 881 Millionen Euro – ein Rückgang von 16,3 Prozent. Trotz aller Herausforderungen sei eine starke Ebitda-Marge von 20,7 Prozent erzielt worden. Der Nettogewinn betrug 306 Millionen Euro nach 445 Millionen Euro im Jahr zuvor.