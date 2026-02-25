weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Regionalliga Nordost Vertrag läuft aus: Verliert der Hallesche FC Sportchef Daniel Meyer?

Die Zukunft von Daniel Meyer ist aufgrund seines auslaufenden Vertrages offen. Dabei soll er eine Aufstiegsmannschaft bauen. Wie geht es mit dem Sportchef weiter?

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 25.02.2026, 18:01
Bleibt Daniel Meyer Sportchef des HFC? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ. Daniel Meyers größte Stärke? „Ich würde sagen, dass ich eine große Gelassenheit habe, was in dem Business wichtig ist“, berichtete der heutige Sportchef des Halleschen FC im Juli 2020. Da war er von Eintracht Braunschweig mittels kompakter Fragerunde als neuer Trainer vorgestellt worden. Das Video findet man noch immer auf dem Portal YouTube.