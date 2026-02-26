weather wolkig
  4. Die größte Baumaßnahme in Bitterfeld: Kettensägen am Innenstadtring - In Bitterfeld werden vor dem Straßenbau Fakten geschaffen

Mit Baumfällungen an Teichwall, Burgstraße und Ratswall beginnt der erste Bauabschnitt fürdie Sanierung des Bitterfelder Zentrums. Ab Montag, 2. März, gelten Vollsperrungen und Umleitungen.

Von Thomas Schmidt und Ulf Rostalsky Aktualisiert: 26.02.2026, 11:26
Mit Motorsäge und Hubsteiger werden die markierten Bäume am Innenstadtring in Bitterfeld Stück für Stück abgetragen.
Mit Motorsäge und Hubsteiger werden die markierten Bäume am Innenstadtring in Bitterfeld Stück für Stück abgetragen. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Kosten von mehr als acht Millionen Euro machen die Instandsetzung des Bitterfelder Innenstadtrings zu einem der größten kommunalen Bauprojekte der vergangenen Jahre. Ab Montag, 2. März, wird mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts, zum dem die Loberbrücke sowie die unmittelbar angrenzenden Bereiche von Teich- und Ratswall gehören, begonnen. Das hat Dirk Weber, Bauamtsleiter in der Bitterfeld-Wolfener Bauverwaltung auf Anfrage bestätigt.