Mit Baumfällungen an Teichwall, Burgstraße und Ratswall beginnt der erste Bauabschnitt fürdie Sanierung des Bitterfelder Zentrums. Ab Montag, 2. März, gelten Vollsperrungen und Umleitungen.

Kettensägen am Innenstadtring - In Bitterfeld werden vor dem Straßenbau Fakten geschaffen

Mit Motorsäge und Hubsteiger werden die markierten Bäume am Innenstadtring in Bitterfeld Stück für Stück abgetragen.

Bitterfeld/MZ. - Kosten von mehr als acht Millionen Euro machen die Instandsetzung des Bitterfelder Innenstadtrings zu einem der größten kommunalen Bauprojekte der vergangenen Jahre. Ab Montag, 2. März, wird mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts, zum dem die Loberbrücke sowie die unmittelbar angrenzenden Bereiche von Teich- und Ratswall gehören, begonnen. Das hat Dirk Weber, Bauamtsleiter in der Bitterfeld-Wolfener Bauverwaltung auf Anfrage bestätigt.