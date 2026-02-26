In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 26. Februar geht es um einen Zeitgenossen, der den Menschen auch schon mal die Haut reizen kann.

Mit seinem Gift raubt dieser Mitbewohner in Halle den Atem

Ganz schön giftig ist sind die Brennhaare dieses Mitbewohners in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.