weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Ausschreibung läuft: Mitspracherecht der Eltern ist wichtig - Dekita sucht neuen Caterer für die Dessau-Roßlauer Kitas

Ausschreibung läuft Mitspracherecht der Eltern ist wichtig - Dekita sucht neuen Caterer für die Dessau-Roßlauer Kitas

Zum 1. August muss ein Caterer für die Kitas in Dessau-Roßlau gefunden werden. Worauf bei der Auswahl geachtet wird.

Von Leonie Beer 26.02.2026, 08:00
Ein Caterer für die Dekita wird zum 1. August gesucht.
Ein Caterer für die Dekita wird zum 1. August gesucht. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Dessau-Roßlau/MZ. - Zum 31. Juli läuft der Vertrag mit dem aktuellen Caterer für die Kitas der Eigenbetriebe der Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (Dekita) aus. Für ein Jahr sei der RWS-Cateringservice mit der Versorgung der Kitas bis zum 31. Mai betraut gewesen. Im Vertrag sei eine mögliche Verlängerung festgehalten, die mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli ausgereizt werde.