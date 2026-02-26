Zum 1. August muss ein Caterer für die Kitas in Dessau-Roßlau gefunden werden. Worauf bei der Auswahl geachtet wird.

Mitspracherecht der Eltern ist wichtig - Dekita sucht neuen Caterer für die Dessau-Roßlauer Kitas

Ein Caterer für die Dekita wird zum 1. August gesucht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Zum 31. Juli läuft der Vertrag mit dem aktuellen Caterer für die Kitas der Eigenbetriebe der Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (Dekita) aus. Für ein Jahr sei der RWS-Cateringservice mit der Versorgung der Kitas bis zum 31. Mai betraut gewesen. Im Vertrag sei eine mögliche Verlängerung festgehalten, die mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli ausgereizt werde.