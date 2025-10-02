Zehn konkrete Punkte stehen in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes in Zeitz. Aktuell diskutieren die Stadträte darüber. Worum es konkret geht und was Bürger sagen.

Konzept für den Verkehr der Zukunft in Zeitz: Lösen Einbahnstraßen die Probleme rund um die Weberstraße?

Vom Wendischen Berg aus soll die Weberstraße in Zeitz wieder Einbahnstraße werden.

Zeitz/MZ. - Zurück zum Einbahnstraßenverkehr? Ist das die Lösung der Zukunft für die Zeitzer Weberstraße und die August-Bebel-Straße? Die Einen sagen so, die anderen sagen so. Die MZ betrachtet die zehn konkreten Punkte der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes im Austausch mit Bürgern.