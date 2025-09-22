158 innovative Projekte des Ideenwettbewerbs Revierpioniere sind bei einem Festakt in Halle gewürdigt worden. Den Initiatoren bringt die Ehrung Geld und reichlich neuen Ansporn für ihre Ideen.

Mit Engagement bei der Sache: Die Vertreter des Nauendorfer Heimatvereins freuen sich über die Auszeichnung.

Halle (Saale)/MZ. - Eines ist sicher: Man ist auf Nauendorf aufmerksam geworden. Es tut sich eine Menge in dem Ortsteil von Wettin-Löbejün. Was auch damit zu tun haben könnte, dass sich der örtliche Heimatverein ziemlich verjüngt hat. Am Samstag bei der diesmaligen dritten Auszeichnungsrunde des Strukturwandel-Ideenwettbewerbs Revierpionier jedenfalls haben die Nauendorfer für drei Projekte eine Finanzspritze von insgesamt 4.500 Euro erhalten .