Ein 15-Jähriger ist in Zeitz in einem Park mit einem 18-Jährigen in Streit geraten. Dabei hat der 18-Jährige ein Messer gezogen und den Jugendlichen verletzt.

Nach Streit: 18-Jähriger geht in Zeitz mit Messer auf Jugendlichen los

In Zeitz hat ein 18-Jähriger einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt.

Zeitz. – Ein 15-Jähriger ist Freitagabend in Zeitz in der Parkanlage Schützenplatz von einem 18-Jährigen mit einem Messer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach befanden sich mehrere Kinder und Jugendliche in dem Park, als das Handy des 15-Jährigen durch einen Fußball getroffen wurde.

18-Jähriger geht mit Messer auf Jugendlichen los

Danach seien der Jugendliche und ein 18-Jähriger in Streit geraten, bei dem der Ältere ein Messer zog. Der 15-Jährige habe dabei leichte Stichverletzungen am Oberkörper erlitten. Er sei in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Der 18-Jährige, der in der Zwischenzeit den Park verlassen hatte, sei durch Polizisten gestellt worden. Er hatte eine leichte Verletzung an der Hand, so die Polizei weiter. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.