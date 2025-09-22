Womit der Verteidiger seinen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens begründet.

Dessau/Gräfehainichen/MZ. - Im Verfahren gegen einen Mann aus Gräfenhainichen, der sich vor der Schwurgerichtskammer 2a wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu verantworten hat, beantragte dessen Verteidiger Sven Tamoschus am vergangenen Donnerstag die Aussetzung des Verfahrens.