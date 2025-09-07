43-jähriger Mann aus Gräfenhainichen wird wegen versuchten Totschlags und Freiheitsberaubung angeklagt. Woran sich Zeugen erinnern können.

Attacke mit Machete und Äxten: Was in einem Keller geschehen ist

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - Es ist schon nach der Mittagspause, da formuliert am Mittwoch vor der Schwurgerichtskammer 2a des Landgerichtes Dessau-Roßlau ein Zeuge: „Das Bier war alle. Und die Stimmung ging zur Neige.“ Es sind Worte, die vermutlich – obwohl sicherlich unbeabsichtigt – ganz gut zusammenfassen, was Staatsanwalt Stefan Gandert einem Mann aus Gräfenhainichen vorwirft.