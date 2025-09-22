weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Brunnenfest in Bad Dürrenberg: Polizisten angegriffen

Polizisten, die zu einem Streit beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg gerufen wurden, sind dort von einem jungen Mann bedroht und von einer jungen Frau angegriffen worden.

Von DUR Aktualisiert: 22.09.2025, 09:31
Polizisten wurden beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg angegriffen.
Polizisten wurden beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg angegriffen. (Symbolfoto: dpa)

Bad Dürrenberg. – Beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg ist es am späten Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde ein 21-Jähriger auf dem Marktplatz von mehreren Personen geschlagen und getreten. Beim Eintreffen der Polizei habe ein 20-jähriger Beteiligter sehr aggressiv reagiert und einen Polizisten mehrfach bedroht.

19-Jährige tritt Polizisten beim Brunnenfest in Bad Dürrenberg

Der junge Mann habe daraufhin von den Beamten einen Platzverweis erhalten, an den er sich zunächst hielt. Später in der Nacht gegen 1 Uhr sei er jedoch wieder auf dem Markt erschienen und sei mit erhobener Faust auf die Polizisten losgegangen.

Während der polizeilichen Maßnahme gegen den 20-Jährigen sei eine 19-Jährige hinzugekommen, die zwei Beamten in den Rücken getreten habe.

Der 20-Jährige wurde bis Samstagvormittag in Verhinderungsgewahrsam genommen, so die Polizei weiter. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.