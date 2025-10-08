Heimatgeschichte in Zeitz Eine Straße, viele Geschäfte: Was ein Zeitzer alles über die August-Bebel-Straße zusammenträgt
Die August-Bebel-Straße hatte alles, was es zum Leben braucht. Ein ehemaliger Zeitzer Geschäftsmann erinnert sich an so manchen Laden. Welche Fragen bleiben.
Aktualisiert: 08.10.2025, 16:17
Zeitz/MZ. - Einen gedanklichen Spaziergang durch einige Zeitzer Straßen hat der Zeitzer Rainer Oberländer zusammengestellt. Er hat alle ehemaligen Geschäfte und Einrichtungen in den Straßen in „seinem“ Viertel, an die er sich erinnert hat, aufgelistet. Für einige Straßen gibt es damit jetzt endlich aussagekräftige Listen. Die wiederum durch Ergänzungen und Hinweise anderer Leser ständig vervollständigt werden.