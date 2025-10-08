Die August-Bebel-Straße hatte alles, was es zum Leben braucht. Ein ehemaliger Zeitzer Geschäftsmann erinnert sich an so manchen Laden. Welche Fragen bleiben.

Eine Straße, viele Geschäfte: Was ein Zeitzer alles über die August-Bebel-Straße zusammenträgt

Im August 1988 bot sich von der Ecke der heutigen Schützenstraße, damals Thälmannstraße, dieser Blick zur Theater-Drogerie.

Zeitz/MZ. - Einen gedanklichen Spaziergang durch einige Zeitzer Straßen hat der Zeitzer Rainer Oberländer zusammengestellt. Er hat alle ehemaligen Geschäfte und Einrichtungen in den Straßen in „seinem“ Viertel, an die er sich erinnert hat, aufgelistet. Für einige Straßen gibt es damit jetzt endlich aussagekräftige Listen. Die wiederum durch Ergänzungen und Hinweise anderer Leser ständig vervollständigt werden.