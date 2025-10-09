MZ vor Ort in Zeitz MZ vor Ort mit vielen Besuchern im Coworking-Space in Zeitz: Was Leser bewegt und welche Rätsel sie lösen
Bei „MZ vor Ort“ im Coworking-Space in Zeitz ging es immer wieder um Heimatgeschichte. Manche Frage konnte im Gespräch beantwortet werden. Was das mit einer Gaststätte zu tun hat.
09.10.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Viele Leser hatten beim jüngsten MZ-vor-Ort-Termin am Mittwoch im Coworking-Space am Roßmarkt ganz konkrete Probleme und Anfragen mitgebracht. Doch der Hauptteil der Gespräche, durchaus auch zwischen Lesern, drehte sich um Heimatgeschichte. Wen wundert das, war doch Regionalhistoriker und MZ-Autor Petrik Wittwika mit vor Ort.