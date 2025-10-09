weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. MZ vor Ort in Zeitz: MZ vor Ort mit vielen Besuchern im Coworking-Space in Zeitz: Was Leser bewegt und welche Rätsel sie lösen

MZ vor Ort in Zeitz MZ vor Ort mit vielen Besuchern im Coworking-Space in Zeitz: Was Leser bewegt und welche Rätsel sie lösen

Bei „MZ vor Ort“ im Coworking-Space in Zeitz ging es immer wieder um Heimatgeschichte. Manche Frage konnte im Gespräch beantwortet werden. Was das mit einer Gaststätte zu tun hat.

Von Angelika Andräs 09.10.2025, 19:00
Matthias Jonack, Petrik Wittwika und Jost Heisig (von links) beim Fachsimpeln: Konkret: Es wurde die Roßschlächterei in Zeitz gesucht.
Matthias Jonack, Petrik Wittwika und Jost Heisig (von links) beim Fachsimpeln: Konkret: Es wurde die Roßschlächterei in Zeitz gesucht. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Viele Leser hatten beim jüngsten MZ-vor-Ort-Termin am Mittwoch im Coworking-Space am Roßmarkt ganz konkrete Probleme und Anfragen mitgebracht. Doch der Hauptteil der Gespräche, durchaus auch zwischen Lesern, drehte sich um Heimatgeschichte. Wen wundert das, war doch Regionalhistoriker und MZ-Autor Petrik Wittwika mit vor Ort.