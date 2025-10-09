Bei „MZ vor Ort“ im Coworking-Space in Zeitz ging es immer wieder um Heimatgeschichte. Manche Frage konnte im Gespräch beantwortet werden. Was das mit einer Gaststätte zu tun hat.

MZ vor Ort mit vielen Besuchern im Coworking-Space in Zeitz: Was Leser bewegt und welche Rätsel sie lösen

Matthias Jonack, Petrik Wittwika und Jost Heisig (von links) beim Fachsimpeln: Konkret: Es wurde die Roßschlächterei in Zeitz gesucht.

Zeitz/MZ. - Viele Leser hatten beim jüngsten MZ-vor-Ort-Termin am Mittwoch im Coworking-Space am Roßmarkt ganz konkrete Probleme und Anfragen mitgebracht. Doch der Hauptteil der Gespräche, durchaus auch zwischen Lesern, drehte sich um Heimatgeschichte. Wen wundert das, war doch Regionalhistoriker und MZ-Autor Petrik Wittwika mit vor Ort.