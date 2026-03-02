Tradition im Handwerk Nach 105 Jahren: Diese Traditionsbäckerei in Halle schließt für immer die Türen
Nach der Bäckerei Rödel kündigt ein weiterer Handwerksbetrieb aus der Branche in Halle die Geschäftsaufgabe an. Was die Kunden am meisten vermissen werden.
02.03.2026, 05:59
Halle (Saale)/MZ. - Vor fünf Jahren hat Corona das Jubiläumsfest verhagelt - und auch zum 105. Geburtstag am 23. April wird in der Bäckerei Neubauer in Halles Adam-Kuckhoff-Straße nicht gefeiert. Einen knappen Monat vorher, am 28. März, werden sich die Türen des Traditionsbetriebs zum allerletzten Mal öffnen.