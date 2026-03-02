Ab Montag, 2. März, wird im oberen Abschnitt gearbeitet im Auftrag des Wasserzweckverbandes. Nach dem Sachsen-Anhalt-Tag wird Baustelle fortgeführt.

In der Auguststraße werden nach dem Sachsen-Anhalt-Tag Fahrbahn und Gehweg saniert.

Bernburg/MZ. - Der obere Teil der Auguststraße in Bernburg ist ab dem heutigen Montag gesperrt – nach Angaben von Harald Bock, Geschäftsführer des Wasserzweckverbandes (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe, maximal bis zum Mittwoch, 13. Mai. In dieser Zeit plane der WZV die Sanierung der Mischwasserhausanschlüsse im grabenlosen Verfahren, im Anschluss die Neuverlegung des Mischwasserhauptkanals.